ترامب يرفض مقترحاً إسرائيلياً بنقل أموال (أونروا) المُجمدة لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

نقلت القناة العبرية الـ (20) عن وزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، قوله، إن الرئيس الأمريكي ترامب مُصر على عدم نقل أموال المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة.



وحسب القناة، فقد أكد الوزير، أن إسرائيل تنظر بعين القلق من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن إسرائيل اقترحت على أمريكا تحويل أموال (أونروا) المجمدة بشكل مباشر إلى غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.



وأوضحت القناة، أن الحديث يدور عن صرف مبلغ 70 مليون دولار لتطوير البنى التحتية في القطاع بما في ذلك تحسين جدول الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الاحتياجات الغذائية؛ إلا أن ترامب رفض الاقتراح الإسرائيلي بهذا الخصوص، معللاً ذلك بأن المساعدات المالية، لن تصل للجهات التي لا تتعاون معنا.