ضاحي خلفان يدعو لضم قطر للسعودية أو الإمارات.. والسبب؟

ضاحي خلفان يدعو لضم قطر للسعودية أو الإمارات.. والسبب؟
ضاحي خلفان تميم القائد العام السابق لشرطة دبي
رام الله - دنيا الوطن
طالب ضاحي خلفان تميم، القائد العام السابق لشرطة دبي، بضم دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، قائلاً "عشرين كيلو في خمسة كيلو قطر تُضم إلى السعودية، وفكونا من الصدعة".

وقال خلفان في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على (تويتر): "دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها مخلينها ليش" وتابع "معظم المواطنين سعوديي الأصل أو إماراتيين في قطر.. إما تُضم للإمارات أو للسعودية".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تلاعب تنظيم الحمدين في تدويل الحرمين الشريفين، يندرج تحت ألأعمال الشيطانية ضد أمن خليجنا".

الجدير بالذكر، أنها ليست التصريحات الأولى المثيرة للجدل لدى خلفان، فقد هاجم مسبقاً من يرفضون وجود دولة لليهود في فلسطين، ووصفهم بالشياطين، مشيراً إلى أن العرب لهم 22 دولة، فلماذا يستكثرون على إسرائيل دولة واحدة. 

وقال خلفان في تدوينات على صفحته على موقع (تويتر)، "خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما أدري 23 دولة عربية وشايفينها1 دولة كثير على اليهود.. أما أنتم شياطين".

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