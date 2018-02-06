نتنياهو: مستعدون لكل سيناريو ولا أنصح أحداً بامتحاننا

رام الله - دنيا الوطن

نظم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، جولة في هضبة الجولان مع الحدود اللبنانية، وذلك تزامناً مع ازدياد الاحتقان في لبنان، الرافض لبناء الجدار الإسرائيلي، على الحدود بين البلدين.



ورافق نتنياهو في هذه الجولة التفقدية التي وصفها "بالأمنية"، أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، وقائد هيئة الأركان، وقيادات المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).



وقال بيان لمكتب نتنياهو: "إن الزيارة شملت جبل أفيتال، واستمع الحضور إلى إيجازات قدمها لهم كل من رئيس هيئة الأركان، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد تشكيلة "هباشان".



وقال نتنياهو في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نحن مستعدون لكل سيناريو، لا أنصح أحداً بامتحاننا".



وأرفق نتنياهو على هذا المنشور الذي حظي بإعجابات كبيرة من جانب الإسرائيليين، بعدة صور من الجولة.