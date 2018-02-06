النائب العام المستشار يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل الجرائم الداخلة

رام الله - دنيا الوطن

ترأس الدكتور أحمد البراك النائب العام اليوم الاجتماع الاول لفريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذي تشكل بموجب مرسوم صادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، حيث أشار د. احمد براك الى أهمية فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية، في رصد وتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.



وهدف الاجتماع لوضع آليات عمل الفريق للمضي في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي، والمتضمن جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تم نقاش النظام الداخلي للفريق تمهيدا لاقراره.



وحضر الاجتماع كافة الشركاء في الفريق ( النيابة العامة، وزارة الخارجية، الطب العدلي، دائرة شؤون المفاوضات، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هيئة الجدار والاستيطان، سلطة الأراضي، الشرطة، الارتباط العسكري، المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات، الهلال الأحمر الفلسطيني).