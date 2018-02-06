القنصل البريطاني بالقدس يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطن

زار يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2018 جامعة النجاح الوطنية فيليب هوب القنصل البريطاني العام، برفقه نيكولا ريجيني رئيسة برنامج عمليات السلام في الشرق الأوسط من السفارة البريطانية بهدف تطوير العلاقات مع الجامعة في المجال الأكاديمي.



واستقبل القنصل الضيف الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم باعمال رئيس الجامعة، والدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية، وقد رحب د. النتشة بالضيف في جامعة النجاح الوطنية، وشكره على زيارته للجامعة وثمن دور القنصلية البريطانية العامة في القدس على جهودها في فتح علاقات تبادل اكاديمي بين جامعة النجاح الوطنية العديد من الجامعات البريطانية المشهورة والمتميزة.



وحضر اللقاء خالد مفلح، القائم باعمال مدير دائرة العلاقات العامة، والاستاذة شيماء ضاهر من مكتب العلاقات الدولية في الجامعة، والاستاذة نور حشايكة من العلاقات العامة.



وفي بداية اللقاء رحب د. النتشة بالضيف البريطاني وقدم له لمحة عن الجامعة وتاريخها وتطورها الاكاديمي بالاضافة الى عدد الطلبة الدارسين فيها وبرامجها الاكاديمية وما تقوم به الجامعة من خدمة للمجتمع الفلسطيني والقطاع العام والخاص من خلال مراكزها العلمية المتنوعة والمختلفة التخصصات.



وبدورها رحبت الدكتور خيرية الرصاص بالقنصل العام وثمنت الدعم التي تقدمه القنصلية البريطانية العامة في القدس لجامعة النجاح الوطنية وتحدثت عن اهم التحديات التي قد تواجه كل من الاكادميين والطلبة في الجامعات الفلسطينية أثناء دراستهم وخصوصاً عند أخذهم إجازات والسفر لبلدانهم في ظل الإجراءات الصعبة التي قد تواجههم أثناء دخولهم أو خروجهم من البلاد.



واكدت الدكتورة خيرية الرصاص على اهمية المجلس الثقافي البريطاني لما له من دور كبير في دعم الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم من خلال المنح الدراسية التي يقدمها المجلس لطلبة الجامعة.



الدكتور النتشة تحدث كذلك عن المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الجامعة بشكل خاص والتعليم العالي في فلسطين بشكل عام فيما يتعلق بصعوبة استقطاب الخبرات الأجنبية والطلبة الأجانب من و إلى الجامعة بالاضافة الى الاوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية بسبب قلة الموارد المالية المتوفرة للجامعات.



وذكر د.النتشة انجازات الجامعة الأكاديمية الكثير بالرغم من المعيقات التي تواجهها، حيث أشار إلى حصولها مؤخراً على المرتبة الأولى فلسطينيا في تصنيف الويبومتركس للجامعات وحصولها على اعتماد الABET للعديد من البرامج الاكاديمية في الجامعة.



واشار الدكتور النتشة الى الاهمية التي توليها الجامعة في توطيد وتطوير العلاقات مع القنصلية العامة في مجالات عديدة وتحديدا الاكاديمية منها مرحبا بالتعاون الاكاديمي المشترك بين جامعة النجاح الوطنية والجامعات البريطانية العريقة التي لا طالما كانت الجامعة على علاقة وثيقة معها خاصة فيما فيما بالمنح الدراسية متمنيا ان تتواصل العلاقات المتينة بين الجامعة والقنصلية في المستقبل.



السيد هوب شكر الدكتور النتشة ود. رصاص على الاستقبال الحار واعرب عن سعادته لزيارة فلسطين وعبر عن استعداده للتعاون مع الجامعة في المجال الاكاديمي من خلال القنصلية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني، كما عبر عن اعجابه بالمستوى الراقي الذي وصلت اليه جامعة النجاح الوطنية في المجال الاكاديمي.



وعبر القنصل العام عن فخره لوجوده في جامعة النجاح الوطنية، وتمنى ان تستمر العلاقات بين الجامعة والقنصلية البريطانية العامة لتعزيز فرص جديدة امام الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالدراسة في جامعات بريطانيا العريقة مؤكداً أن القنصلية البريطانية على اتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلبة لاستكمال دراستهم.



وخلال زيارة السيد هوب للجامعة نظمت له جولة في الحرم الجامعي الجديد حيث زار كلية الفنون في الجامعة برفقة الدكتور غاوي غادوي ،عميد كلية الفنون والذي بدوره قدم شرحا عن كلية الفنزن وعرض له بعضا من انجازات طلبة الفنون في الجامعة



كما زار الضيف البريطاني مركز الإعلام وتجول في الاستوديوهات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون واستمع إلى شرح من الاستاذ غازي مرتجى،مدير مركز الاعلام في الجامعة، الذي قدم له عرضا عن المركز والتقنيات الحديثة المستخدمة والوحدات والدوائر الموجودة في المركز، ومراحل إنشائه. وقد أعرب القنصل البريطاني العام عن إعجابه بالمستوى الراقي الذي يتمتع به مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية.