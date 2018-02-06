انتهاء أزمة كلية فلسطين الأهلية بمبادرة من التربية

انتهاء أزمة كلية فلسطين الأهلية بمبادرة من التربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان صادر عنها قبل قليل، أن الدوام في كلية فلسطين الأهلية الجامعية في بيت لحم، سيستأنف صباح يوم غدٍ الأربعاء كالمعتاد، مهدية ًهذا الإنجاز لكل شهداء فلسطين.

جاء ذلك، إثر تجاوب إدارة الجامعة ومجلس الطلبة والكتل الطلابية مع الجهود التي قامت بها الوزارة إذ كانت هناك مبادرة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم توجه بناءً عليها وفد من الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات لكلية فلسطين الأهلية الجامعية؛ لبحث الأزمة التي تسببت في تعطيل الدوام خلال الأيام القليلة الماضية.

وثمنت الوزارة التجاوب الكبير من كافة الأطراف والتوافق على العديد من القضايا موضع الخلاف.

وجددت الوزارة تأكيدها بأنها حريصة كل الحرص دوماً على توفير كل المقومات التي من شأنها انتظام الدوام في مؤسسات التعليم العالي باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً وطنياً.

واعتبرت الوزارة، أن الإعلان عن انتظام الدوام يشكل خطوة لطي صفحة الخلاف، والتباين في وجهات النظر بين المجلس والكتل الطلابية وإدارة الجامعة.

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