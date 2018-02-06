الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي

رام الله - دنيا الوطن

طالب الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي بوقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال، وفق القانون الدولي الإنساني.



ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره ممثله ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأعربت بِعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ، حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الرابع من شباط/ فبراير الجاري بهدم الصفين الثالث والرابع الابتدائيين، اللذين تم تمويل بنائهما من خلال جهات مانحة، وكانا يخدمان 26 طالباً فلسطينياً من أطفال أبو نوار، وهو تجمع بدوي، وتجمع للاجئين يقع في المنطقة (ج) في ضواحي مدينة القدس.



وشددت البعثات على أنه لكل طفل الحق في الحصول على التعليم، وعلى الدول واجب حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال العمل على أن تكون المدارس مكاناً آمناً للأطفال.



ودعت بعثات دول الاتحاد الأوربي في القدس ورام الله السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء الصفوف المدرسية في مكانها.