الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة  "عين جويزة" في قرية الولجة، وسلمت مواطنين إخطارين بهدم منزليهما المأهولين، وسلمتهما إخطاراً ثالثاً يحظر استخدام المقبرة الموجودة في تلك المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال عوض الله: "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة السمك في القرية، وصورت عدداً من منازل المواطنين، وسلمت أحدهم إخطاراً بهدم منزله قيد الإنشاء".

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