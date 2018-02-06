طهبوب: الكويت الوحيدة التي دفعت ما عليها لإعمار غزة

رام الله - دنيا الوطن

أشاد رامي طهبوب سفير فلسطين في الكويت، بالتزام الكويت بدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتقديمها مبلغ 900 ألف دولار لميزانية الوكالة، وبانتظامها بدفع حصتها الفعلية لصندوقي الانتفاضة والأقصى، وفقاً لما قررته القمم العربية المتعاقبة، ودعمها لمشاريع فلسطينية عديدة.



ونوه طهبوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي دفعت كل ما عليها من التزامات مالية، لتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة.



وقال طهبوب: إن كل ذلك يعبر عن عمق العلاقات الفلسطينية الكويتية ومتانتها، وعن استمرار التزام الكويت بدعم شعبنا الفلسطيني، كما أشار إلى المرسوم الأميري، الذي صدر قبل يومين وتم فيه تخصيص ثلاثة دونمات لإقامة مقر لسفارة فلسطين في الكويت.