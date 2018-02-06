القواسمي: جريمة إعدام جرار تضاف لجرائم الاحتلال ولن تنال من عزيمتنا

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: "إن جريمة اغتيال الشهيد الشاب أحمد جرار، فجر اليوم الثلاثاء، تضاف إلى جرائم الاحتلال المخالفة لكافة القوانين الدولية، وتعبر عن سياسة سلطات الاحتلال في استباحة الدم الفلسطيني، وممارسة سياسة التمييز العنصري و(الأبرتهايد) بحق أبناء شعبنا".



وأكد القواسمي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه الجريمة التي تمثل شكلاً من أشكال الإعدام الميداني لن تنال من عزيمة شعبنا، الذي سيواصل صموده على أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الثابتة.



ودعا القواسمي وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى نبذ التباينات الداخلية، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال عبر مخاطبة العالم بلغاته المختلفة.