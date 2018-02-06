الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3265 قضية الأسبوع الماضي

رام الله- دنيا الوطن

ضبطت الشرطة قرابة 3 ونصف كيلو مواد مخدرة، وأنجزت 3265 قضية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 3.327 غرام مواد مخدرة، و49 حبة من الحبوب المخدرة وحبوب اكستازي، و2 أكياس تغليف، بالإضافة إلى 32 من أدوات التعاطي.



وأضاف البيان، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3265 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 126 قضية، ودورت 25 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 310 قضية، ودور 37 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2829 قضية، ودور 2088 قضية أخرى.



وسجلت إدارة المرور 178 حادث سير، نتج عنها إصابة 133 شخصاً، وفحصت 5369 مركبة، وأنزلت عن الشارع 316 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2201 مخالفة مرورية، وحجزت 218 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 174 مركبة غير قانونية.



وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 66965 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 25636 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز ست قضايا، وجاري متابعة ثلاث قضايا أخرى، وضبطت 50 قطعة أثرية، بالإضافة إلى جهاز للكشف عن المعادن.