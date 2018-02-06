النائب العام يجتمع بوفد من الممثلية الهولندية لبحث آليات التعاون





جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام، بحضور مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية د. فراس ملحم، ومستشارة سيادة القانون في الممثلية الهولندية السيدة اناليز دونرز.



وناقش الطرفان خطة المانحين في دعم قطاع العدالة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام المستشار د. أحمد براك مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة، وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين.