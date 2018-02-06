بنك فلسطين والمستثمرون العرب تفصحان عن بياناتهما الختامية للعام 2017

رام الله - دنيا الوطن

أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختامية الأولية غير المدققة للسنة المالية 2017، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري، وكانت كما يلي:



بنك فلسطين



وتشير بيانات الشركة الموحدة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 54,008,928 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 53,055,980 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 1.80%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 4,884,822,851 دولار أمريكي بعد أن كان 4,118,629,230 دولار أمريكي في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 18.60%. وبلغ مجموع المطلوبات 4,434,861,164 دولار أمريكي بعد أن كان 3,715,054,433 دولار أمريكي نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 19.37%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 449,961,687 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 51,608,372 دولار أمريكي) بعد أن كان 403,574,797 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 36,610,587 دولار أمريكي) في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 11.49%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 195,008,685 دولار أمريكي في العام 2016 إلى 200,000,000 دولار أمريكي من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 2.56%.



المستثمرون العرب



وتشير بيانات الشركة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 50,375 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 57,150 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2016 بانخفاض بلغت نسبته 11.85%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 10,621,809 دينار أردني بعد أن كان 10,344,370 دينار أردني في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 2.68%. وبلغ مجموع المطلوبات 208,269 دينار أردني بعد أن كان 204,874 دينار أردني نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 1.65%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 10,413,540 دينار أردني بعد أن كان 10,139,496 دينار أردني في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 2.70%.