مسؤول سعودي: "هرولة" الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمنًا باهظًا

فيديو أرشيفي: سعد الحريري يتراجع عن استقالته



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (إيلاف) السعودية: إن مسؤولًا بارزًا في المملكة العربية السعودية، اتصل بوزير لبناني مؤخرًا، وأبلغه بأن "هرولة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمنًا باهظًا".وأضاف المسؤول السعودي: أن المملكة لم تقصّر معه ومع لبنان بكل أطيافه في شيء، مشيرًا إلى أن الحريري يبدو أنه أخطأ بحساباته، وإن تحالفه مع تركيا لن يمر مرور الكرام مع حليفه وداعمه الأساسي في المنطقة، المملكة العربية السعودية.وأشار المسؤول للصحيفة، إلى أن ما حصل مع الحريري في أزمته الأخيرة، والانتخابات النيابية المقبلة، قد يكون كل ذلك في غير مصلحته، خاصة وأن الأصوات في تيار (المستقبل) تعلو من أجل التغيير وإعادة تصحيح المسار ورفض التفاهمات مع (حزب الله)، الذي يعتبره الكثيرون في لبنان "قاتل رفيق الحريري" والد سعد.