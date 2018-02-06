فيديو: حادث سير بأبوظبي يسفر عن إصابة 22 شخصاً

فيديو: حادث سير بأبوظبي يسفر عن إصابة 22 شخصاً
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أسفر حادث كبير وقع بين 44 سيارة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصاً اليوم الثلاثاء.

وقد وقع الحادث في شارع الشيخ محمد بن راشد (طريق أبوظبي - دبي) في المنطقة بعد جسر "كيزاد"، بحسب ما أفادت به صحيفة (الخليج) الإماراتية.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح بليغة، وشخصين آخرين بإصابات متوسطة، و18 شخصاً بإصابات طفيفة.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بسبب الضباب، وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية مع السرعة الزائدة، وعدم مراعاة ظروف الطريق.

فيديو: جانب من الحادث

 


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