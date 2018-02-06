اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني
رام الله - دنيا الوطن
وقّع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، بتمويل قيمته 3 ملايين و900 ألف شيكل من الحكومة اليابانية.

وقال اشتية: إن المشروع يشمل أعمال بناء لمدرجات جديدة، وصيانة الجزء المتضرر من الحرب، وتوريد وتركيب كل مستلزمات الملعب.

وأضاف أن التنفيذ سيبدأ خلال أيام، إذ وقع مدير عام "بكدار" في غزة محمد النجار، اتفاقية التنفيذ مع الشركة  التي رسا عليها العطاء، وهي شركة دواس للمقاولات والتجارة العامة.

وأشاد اشتية بجهود السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، وشكر الحكومة اليابانية على تمويلها لمشاريع حيوية في فلسطين، مشيراً إلى أن المنحة تشمل مشروعا آخر في غزة، وهو إنشاء محطة معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها في الزراعة، مبينا أن المشروع بقيمة تصل إلى 5 ملايين و460 ألف شيكل.

وقال اشتية إن (بكدار) يحرص على تقديم كل ما هو ممكن لقطاع غزة، للتخفيف عن أبناء شعبنا المعاناة المترتبة على الحصار والحروب، مشيراً إلى أن (بكدار) من مؤسسات قليلة استطاعت الحفاظ على وجودها ووتيرة عملها في القطاع بعد الانقسام.

من جانبه، أكد الرجوب أن الجهود لتطوير الرياضة في قطاع غزة وتطوير البنية التحتية الرياضية فيها، لا تنفصل عن الجهود لأجل الرياضة الفلسطينية بشكل عام.

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