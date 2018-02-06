رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات

رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت هجمة قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين العزل وخاصة حملة الاحتلال العسكرية في جنين والتي أسفرت عن اغتيال الشاب أحمد جرار.

وقال رأفت لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إن السيد الرئيس محمود عباس سيطلب في كلمته أمام مجلس الأمن في العشرين من الشهر الجاري تحمل مسؤولياته بشأن الأوضاع في فلسطين ومن الأمم المتحدة رعاية عقد مؤتمر دولي منوها إلى أن سيادته سيلتقي في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة وسيطلب منه خطوات عملية تدين الاستيطان وتلزم إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.

وفي الإطار، أشار رأفت إلى أن جهود القيادة متواصلة مع المجتمع الدولي مع روسيا والزيارة المرتقبة للسيد الرئيس إلى موسكو في الثاني عشر من الشهر الجاري وكذلك الاتصالات مع اليابان والصين وجنوب إفريقيا لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.

وشدد صالح رأفت على أن القيادة لن تتعامل مع أي خطة أمريكية للسلام قبل تراجع الولايات المتحدة عن قراراتها الأخيرة بشأن القدس والأونروا داعيا الدول العربية إلى عدم القبول بأي خطة في الإطار قبل تراجع واشنطن عن قراراتها.

من جهة ثانية، قال عضو اللجنة التنفيذية إن فصائل منظمة التحرير ستبحث اليوم مسألة عقد مجلس وطني وضرورة عقد دورة جديدة وليس بتشكيلته الحالية بهدف التجديد ومشاركة الكل الفلسطيني من مرأة وشباب وشخصيات وطنية وتنظيمات مختلفة.

وشدد على أهمية دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد كونها المخولة بتحديد شكل عقد الجلسة المقبلة ورفع توصياتها بالخصوص للجنة التنفيذية.

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