آفي ديختر يحذر من سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، النائب آفي ديختر (الليكود)، وجه رسالة عاجلة إلى وزراء الأمن والأمن الداخلي والقضاء، حذر فيها من الحالة الخطيرة لسرقة الأسلحة والعتاد الحربي، من قواعد الجيش الإسرائيلي، ومناطق إطلاق النار.



وقال ديختر في الرسالة التي وجهها إلى الوزراء أفيغدور ليبرمان وجلعاد إردان وأييلت شكيد، إنه خلال مناقشة حول تقاسم الصلاحيات بين ممثلي الجيش الإسرائيلي، وممثلي الشرطة، حول هذه القضية، الأسبوع الماضي، اتضح عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع حوادث التسلل والسرقة التي قام بها مدنيون وجنود.



وقال ديختر: "لسوء الحظ فإن البيانات الرسمية المتعلقة بهذه الظاهرة، والتي عرضت خلال الاجتماع، تشير إلى تكرار هذه الظاهرة كل عام، وأن الحالات التي تحدث خارج السياج لا تشملها المعطيات، هذا الواقع لا يتقبله الوعي".



وأضاف ديختر: "أنه من غير المعقول، أن يكون الجندي الذي يتم تجنيده من أجل العمل الاحتياطي مشغولاً بحراسة معداته الشخصية بدلاً من التدريب والحفاظ على استعداده للحرب، يجب أن يكون الجيش هو المسؤول عن تحديد، وتسييج وحراسة مناطق إطلاق النار".



وأشار ديختر إلى أن اللجنة، ستعقد في أيار/ مايو المقبل جلسة لمتابعة الأمر مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة، والنيابة العامة.