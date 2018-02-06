بسبب مستوطن.. السفير الأمريكي يواصل تحريضه ضد السلطة الفلسطينية

بسبب مستوطن.. السفير الأمريكي يواصل تحريضه ضد السلطة الفلسطينية
السفير الأمريكي لدى تل أبيب - ديفيد فرديمان
رام الله - دنيا الوطن
حرض السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فيردمان، الثلاثاء، ضد القيادة الفلسطينية، بزعم أنها لم تدن عملية قتل المستوطن أمس عند مدخل مستوطنة (أرائيل).

وغرد فريدمان عبر موقع (تويتر) حول العملية، التي أدت لمقتل المستوطن ايتمار بن غال، مشيراً إلى عدم إدانة السلطة للعملية، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.

وقال: "قبل 20 عاماً، تبرعت بسيارة إسعاف لمستوطنة (هار براخا)، آملا بأن تستخدم لإنجاب الأطفال، لكن بدلاً من ذلك إنسان من هذا المكان قتل، تاركاً امرأة وأربعة أطفال، القيادة الفلسطينية تشيد بالقاتل، أصلي من أجل عائلة بن غال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها فريدمان ضد القيادة الفلسطينية والفلسطينيين، ويعبر عن دعمه للمستوطنين والمستوطنات.

بدوره، شارك وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تغريدة السفير الأميركي، وعلّق على مشاركته بالقول: "صديق إسرائيل الوفي والحقيقي".

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