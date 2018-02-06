القسام: "جرار" دوّخ جيشاً بأكمله وبات نموذجاً للأحرار

القسام: "جرار" دوّخ جيشاً بأكمله وبات نموذجاً للأحرار
رام الله - دنيا الوطن
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـ (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء، أحمد نصر جرار، والذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع الاحتلال في بلدة اليامون استمر لساعات.

وقالت الكتائب في بيانها العسكري: "أن الشهيد أحمد نجل القائد القسامي نصر جرار، ارتقى إلى ربه بعد أن دوّخ جيشاً بأكمله، وبات أنموذجاً يحتذى لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال، وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه لا يهزم، فقد هزمهم أحمد وإخوانه ومرغوا أنوفهم في التراب".

وتابعت قائلة: "لقد أثبت أبطال القسام في جنين أبناء جرار وريحان وطوالبة، بأنهم يملكون زمام المبادرة وبأن مقاومة المحتل تسري في عروقهم، وبأن إرادتهم عصية على الانكسار، فهذا العدو لا يفهم إلا هذه اللغة، وجرائمه لا يليق بها إلا هذه الردود".

وأوضحت أنه وبعد أيام من المطاردة والملاحقة الحثيثة واستنفار أجهزة استخبارات العدو بحثاً عن أبطالنا الذين نفذوا العملية البطولية قرب مغتصبة (حفات جلعاد)، وقع اشتباكٌ مسلحٌ مع الاحتلال في بلدة اليامون مع ساعات الفجر الأولى انتهى باستشهاد قائد الخلية أحمد جرار".

وشددت الكتائب في بيانها على أن الملحمة البطولية التي سطرها أبطالها في الضفة المحتلة أقضت مضاجع الصهاينة، واستنفرت منظومة أمنهم، وأوقفت كيانهم المسخ على قدم واحدة.

وأضافت "في نابلس زغردت رصاصات القسام لتردي أحد عتاة المغتصبين، وفي جنين كانت البطولة منقطعة النظير في التخفي عن عيون الاحتلال وأذنابه وإفشال عمليات الاحتلال الهادفة إلى النيل من المقاومين، ليرتقي البطل المجاهد ابن العائلة المجاهدة (أحمد إسماعيل جرّار)".

وأشارت إلى أن هذه الملحمة تسطر بمداد الدم وتعيد للأذهان أمجاد الضفة وبطولات رجالاتها الأفذاذ من أمثال عياش وأبو هنود والسركجي التي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف، وترسم بمداد الدم الطاهر لوحة عز، تأبى الاستسلام أو الرضوخ لتهويد القدس أو فرض إرادة الاحتلال وأعوانه على شعبنا الفلسطيني.

وبشرت الكتائب المحتل بما يسوؤه في كل الميادين، وما عمليات إيتمار وعبد الحميد أبو سرور وحفات جلعاد وغيرها إلا أمثلة على ذلك، والباب مفتوح على مصراعيه أمام أبطال شعبنا، ليسددوا للعدو المزيد من الضربات المؤلمة.

وشددت على أن شعبنا لن يقر له قرار ولن يوقف انتفاضته حتى يعيد للمسرى عزته، ويسقط كل المؤامرات، وصولاً إلى يوم النصر الموعود بإذن الله، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

الحكومة: البدء بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع اسرائيل

الحكومة: البدء بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع اسرائيل

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات

رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عربي

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

فيديو: نجل &#34;سامي عنان&#34;: مستحيل أن أعمل ضد الدولة المصرية

فيديو: نجل "سامي عنان": مستحيل أن أعمل ضد الدولة المصرية

وساطة دولية بين لبنان وإسرائيل في ملفين مهمين

وساطة دولية بين لبنان وإسرائيل في ملفين مهمين

لبنان: الجدار الذي تنوي اسرائيل بناءه على الحدود يمس بسيادتنا

لبنان: الجدار الذي تنوي اسرائيل بناءه على الحدود يمس بسيادتنا

منوعات

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟

صور: هل أجرت الطفلة حلا الترك عمليات &#34;تكبير&#34;؟

صور: هل أجرت الطفلة حلا الترك عمليات "تكبير"؟

بالفيديو لحظة تسريب تامر حسني لنتيجة &#34;ذا فويس كيدز&#34;

بالفيديو لحظة تسريب تامر حسني لنتيجة "ذا فويس كيدز"