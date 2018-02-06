الصحة: الموت يتهدد أطفال مستشفى النصر لتكدس الحالات

رام الله - دنيا الوطن

ناشد رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى النصر التخصصي للأطفال د. رائد مهدي، كافة الجهات والمؤسسات النظر بعين الرأفة للأطفال، الذين يرقدون على أسرّة الشفاء في العناية المركزة للمستشفى، لافتاً إلى أن حياة هؤلاء الأطفال، أصبحت أكثر عرضة لخطر الموت.



وأكد د. مهدي أن انتقال الحالات المرضية من قسم العناية المركزة في مستشفى الدرة، بسبب توقف الخدمة فيها إلى قسم العناية المركزة في مستشفى النصر، زاد من تكدس الحالات في القسم، مما قد يعرض حياة عشرات الأطفال إلى الموت خوفاً من انتشار العدوى، وخاصة أن القسم يشهد اكتظاظاً وتقليصاً في الأماكن المخصصة للأسرّة التي أصبحت (10) أسرّة بدلاً من (6) أسّرة.



ونوه د. مهدي إلى أن نقل الحالات المرضية إلى العناية المركزة ينعكس أيضاً على الخدمة المقدمة بزيادة الضغط في الحاجة للمستلزمات الطبية والأدوية، وزيادة الاستخدام اللوجستي للقسم، خاصة في ظل تعطل "الجهاز الخاص بتحليل غازات الدم" والمتوقف بسبب عدم وجود مواد تشغيلية له، مشيراً إلى أن مستشفى النصر، يستقبل الحالات من جميع أنحاء قطاع غزة.