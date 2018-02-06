مركز القدس: باغتيال أحمد جرار.. 28 شهيداً منذ إعلان ترامب



الشهداء الأطفال:

1- محمد أبو هداف (4 أعوام) قطاع غزة 6/12/2017 2014.

2- محمد سامي الدحدوح (14 عاماً) قطاع غزة 24/12/2017.

3- دلال ديب لولح (9 أعوام) نابلس 29/12/2017.

4- مصعب فراس التميمي (17 عاماً) رام الله 3/1/2018.

5- أمير أبو مساعد (16 عاماً) قطاع غزة 11/1/2018.

6- علي عمر قينو (16 عاماً) نابلس 11/1/2018.

7- ليث هيثم أو نعيم (16 عاماً) رام الله 30/1/2018.



النساء:



1- المسنة حمدة الزبيدات (75 عاماً) أريحا 12/12/2017.

2- دلال ديب لولح (9 أعوام) نابلس 29/12/2017.





رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين استشهدوا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، 28 شهيداً، بينهم ثلاثة في "مهمة جهادية"، وأسير، وذلك عقب اغتيال المطارد أحمد نصر جرار.وأشارت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إلى أن عدد شهداء كانون الثاني/ يناير للعام الجديد 2018 بلغ 10 شهداء، بينهم 4 أطفال.وتصدرت محافظات قطاع غزة قائمة المحافظات التي قدمت شهداء، حيث بلغ عدد شهدائها 16 شهيداً، بينهم 3 شهداء من عناصر المقاومة، استشهدوا في مهمات جهادية، وآخر استشهد متأثراً باصابته في العدوان الصهيوني على غزة عام 2014، تليها محافظة نابلس، حيث ارتقى فيها شهيدان أثناء مواجهات مع الاحتلال، وشهيد ثالث استشهد داخل سجون الاحتلال، متأثراً بإصابته بمرض السرطان والإهمال الطبي المتعمد، فيما سجلت محافظة رام الله ارتقاء 3 شهداء، وجنين شهدت ارتقاء شهيدين، وفي كل من القدس والخليل وأريحا وقلقيلية سجلت ارتقاء شهيد في كل محافظة.ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، 7 أطفال أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة، آخرهم الطفل ليث أبو نعيم (16 عاماً) والذي ارتقى إثر مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير قضاء رام الله.وارتقت شهيدتان في تلك الفترة، وهما المسنة حمدة وحش الزبيدات (75 عاماً) في أريحا بعد اقتحام الاحتلال بلدة الزبيدات وإلقاء قنابل الصوت والغاز أمام منزلها، والطفلة دلال ديب لولح (9 أعوام) من نابلس، حيث منعتها قوات الاحتلال من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.فيما ارتقى الشهيد الأسير حسين حسني عطا الله من نابلس، بعد إصابته بمرض السرطان وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.وقالت الدراسة: إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان شهيدين، وهما الشهيد أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) والذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، وأحمد نصر جرار (22 عاماً) والذي ارتقى شهيداً بعد مطاردته لأكثر من أسبوعين بعد تنفيذه عملية إطلاق نار وقتل مستوطن قرب نابلس.وأشار مركز القدس إلى أن الشهيد أحمد جرار مثل حالة خاصة من حيث ارتقائه لمثال فلسطيني يحتذى به، وتشكيله حالة أمنية معقدة للاحتلال الإسرائيلي.حيث كشف الشهيد عن تخبط المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية من حيث عدم قدرتها على الوصول السريع للشهيد وبالتالي ضعفها الاستخباري.إلى جانب ذلك، كشف عن عدم قدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في المستوطنات التعايش مع واقع وجود مطارد من نوعية أحمد نصر جرار.شهداء إعلان ترامب:1- محمد أبو هداف (4 أعوام) قطاع غزة 6/12/2017.2- ماهر عطا الله (54 عاماً) قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017.3- محمود المصري (30 عاماً) قطاع غزة حركة فتح 8/12/2017.4- عبد الله العطل (28 عاماً) قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017 قصف على المقاومة.5- محمد الصفدي (30 عاماً) قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017.6- المسنة حمدة الزبيدات (75 عاماً) أريحا 12/12/2017.7- مصطفى سلطان (29 عاماً) غزة الجهاد الإسلامي 12/12/2017.8- حسين نصر الله (25 عاماً) غزة الجهاد الإسلامي 12/12/2017.9- ياسر سكر (23 عاماً) قطاع غزة حركة حماس 15/12/2017.10- إبراهيم أبو الثريا (29 عاماً) قطاع غزة 15/12/2017.11- باسل مصطفى إبراهيم (29 عاماً) القدس 15/12/2017.12- محمد أمين عقل العدم (19 عاماً) الخليل 15/12/2017.13- زكريا الكفارنة (24 عاماً) قطاع غزة حركة فتح 22/12/2017.14- محمد نبيل محيسن (29 عاماً) قطاع غزة حركة فتح 22/12/2017.15- شريف العبد شلاش (28 عاماً) قطاع غزة 23/12/2017.16- محمد الدحدوح (14 عاماً) غزة الجهاد الإسلامي 24/12/2017.17- دلال ديب لولح (9 أعوام) نابلس 29/12/2017.18- جمال محمد مصلح (20 عاماً) قطاع غزة حركة فتح 30/12/2017.19- مصعب فراس التميمي (17 عاماً) رام الله 3/1/2018.20- أمير أبو مساعد (16 عاماً) قطاع غزة حركة حماس 11/1/2018.21- علي عمر قينو (16 عاماً) نابلس حركة حماس 11/1/2018.22- أحمد عبد الجابر سليم (25 عاماً) قلقيلية الجبهة الشعبية15/1/2018.23- أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) جنين حركة حماس 17/1/2018.24- حسين حسني عطا الله (57 عاماً) نابلس 20/1/2018 استشهد في الأسر.25- ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) رام الله حركة فتح 30/1/2018.26- محمود عبد الحي الصفدي (31 عاماً) غزة حركة حماس 31/1/2018.27- أحمد أبو عبيد (19 عاماً) جنين 3/2/2018.28- أحمد نصر جرار (22 عاماً) جنين 6/2/2018.