البطش: المقاومة هي طريق استعادة الحقوق

البطش: المقاومة هي طريق استعادة الحقوق
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الثلاثاء، أن الطريق لاستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هي المقاومة والجهاد التي سار على دربها الشهيد أحمد جرار ورفاقه الشهداء.

وقال البطش في تصريح له عبر صفحته على (فيسبوك): "لم يُفاجئنا خبر استشهاد البطل المجاهد الشهيد أحمد نصر جرار، المجاهد البطل في كتائب القسام في قرية اليامون الباسلة صباح اليوم، فمن يختار طريق الحق والانحياز إليه، يعرف أنه بانتظار إحدى الحسنيين "النصر أو الشهادة".

واستدرك البطش حديثه: "لكن ما يجب التأكيد عليه أن كل محاولات إجهاض المقاومة، والدفاع عن الحق الفلسطيني، والاستسلام للمشيئة الصهيونية والأمريكية، والتمهيد لصفقة القرن وتشريع وترسيم التطبيع العربي مع العدو المركزي للأمة، قد أرعبته وهزته رصاصات الشهيد البطل جرار، التي أصابت كبد المستوطن الحاخام رزائيل.

وتابع: الطريق لاستعادة الحقوق الوطنية لشعبنا هي طريق المقاومة والجهاد طريق الشهيد جرار، والشهداء محمود طوالبة قائد ملحمة جنين، ورفاق دربة الشهداء رياض بدير والشهيد أبو جندل، وراغب جرادات، وهنادي جرادات، ولؤي السعدي، والقائمة طويلة من الكرام.

وشدد البطش على أن استعادة الوحدة الوطنية، شرطٌ لإفشال المخطط الأمريكي في المنطقة.

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