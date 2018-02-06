2404 مستوطن وطالب هيكل ورجل مخابرات اقتحموا الأقصى خلال يناير



وأشار مدير المركز عماد أبو عوّاد، إلى أنّ "إسرائيل"، تستغل حالة الترهل الفلسطيني، والانشغال الداخلي، في القضايا الخلافية، وتعطّل المصالحة الفلسطينية، إلى جانب الترهل الاقليمي، لفرض سياسة الأمر الواقع، إلى جانب منحها غطاءً رسمياً للحركات اليمينية، للعبث في الأماكن المقدسة، كحركة أمناء جبل الهيكل، المسؤولة عن جزء كبير من الاقتحامات، والاحتكاكات بالمواطنين الفلسطينيين، على مرأى من قوّات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أبو عوّاد، أنّ "إسرائيل" لم تعد تخفي نيتها في التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، حيث فرضت معايير صعبة على دخول القدس والمسجد، وحددت في كثير من الأيام وقتاً محدداً للتواجد فيه، إلى جانب ابعاد الكثير من المرابطين عن المسجد، ومنعهم من دخوله، واعتقالهم في كثير من الأحيان، بهدف تسهيل مهمة المستوطنين في اقتحامه، والتواجد فيه دون ازعاج.





من جانبه أشار الباحث والكاتب علاء الريماوي، إلى أنّ حالات الاقتحام لم تعد مقصورة على مجرد التواجد، واستعراض القوّة، بل شهدت الفترة الأخيرة القيام بطقوس تلموديه وتوراتيه داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي كانت تمنعه الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وكذلك بعض رجال الدين.



وأضاف أنّ ما يُسهل مهمة المستوطنين ويزيد من عدد الاقتحامات، هو وجود حزب البيت اليهودي الديني المتطرف، في الحكومة الإسرائيلية، وقدرته على ابتزازها بالتفكيك في حال لم يُطبق برنامج الحزب، المبني على تهويد القدس والمسجد الاقصى، وأشار أنّ عودة السياسيين لاقتحام المسجد، تُدلل على مركزيته في الدعاية الانتخابية الداخلية، وكون مشروع تهويده وبناء الهيكل، بات يحتل ثقلاً لدى شريحة واسعة من اليهود، في ظل ارتفاع صوت اليمين.



وخلُص المركز، إلى أنّ استمرار المرحلة الحالية، من حيث عدد الاقتحامات وتسهيلها من قبل الحكومة، سيمهد في حل عدم وجود وقفات جادة إلى التقسيم الزماني، وربما المكاني للمسجد، وهذا يتطلب عملاً دبلوماسيا، ووحدة فلسطينية حقيقية، للحيلولة دون استمرار تهويد المسجد، واقتحامه.



وفي قراءته لعدد الاقتحامات، أشار المركز، إلى أنّ القرار الأمريكي الذي اعلنه ترامب، اعطى دفعة كبيرة في تطبيق برنامج الصهيونية الدينية، والذي يشمل ضرورة التواجد والاقتحام المستمر للمسجد الأقصى، في ظل وجود تيارات يمينية ترفع شعار، ضرورة بناء الهيكل في الفترة الحالية، استغلالاً للظرف الاقليمي، وتعجيلاً بقدوم المخلص وفق معتقدها.وطالب المركز ضرورة العمل الجاد من السلطة، ومن الاردن كوصي على الاماكن المقدسة، وكذلك مؤتمر القمّة الاسلامي للتركيز على هذه الانتهاكات، الذي باتت تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، حيث من الواضح أنّ سياسة التخدير الإسرائيلية، باتت تؤتي أكلها، من حيث الزيادة التدريجية في الاقتحامات، إلى جانب مشاريع حفر الانفاق، والتهويد المستمر تحت المسجد الأقصى، وعقد الدروس التوراتية، في مساحات تم ترميمها تحت المسجد.