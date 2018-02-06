بسبب طيور البجع.. ملكة بريطانيا "مستاءة للغاية"

رام الله - دنيا الوطن

أبدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انزعاجها بسبب وفاة سبعة من طيور البجع المملوكة لها شخصياً، وذلك وسط ترجيحات بموتها بسبب إنفلونزا الطيور.



ووفق ما أوردت (العربية نت)، فإن من المفترض، أن سبعة من البجع قد قتلها الفيروس وسط مخاوف من انتشاره مجدداً، حيث يمثل هذا العدد عُشر قطيع طيور البجع المملوكة مباشرة لإليزابيث الثانية.



وأوضحت، أن الاعتقاد السائد في بريطانيا، أن أية بجعة ليس لها مالك هي ملك للملكة، بما في ذلك كل البجع بنهر التايمز.



ورغم الفحوصات التي أجراها المختصون، وكانت الملكة على علم بها أولاً بأول، إلا أنه ليس معروفاً إلى اللحظة، ما الذي قتل البجعات بالضبط.



وقال ديفيد باربر، المسؤول عن تقليد الإحصاء السنوي لطيور البجع على نهر التايمز، وهو تقليد عمره 800 سنة: "نحن نشعر بالحزن العميق لهذه الخسارة".



وقالت كاتبة السيرة الملكية بيني جونور: "إن الملكة ستشعر بقلق عميق إزاء الوفيات"، مضيفةً: "هي من محبي الحيوانات، وإذا كانت قد أصيبت بانفلونزا الطيور، فسوف تنزعج كثيراً، وستكون مستاءة للغاية".



وقال مصدر آخر: "يخشى أن تكون انفلونزا الطيور قد ضربت قطيع البجع في وندسور"، مشيراً إلى أنهم ينتظرون نتائج الاختبارات: "لكن الجميع يشتبه في الأسوأ، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".



واختبر ما لا يقل عن تسعة من الطيور فأعطت نتائج إيجابية للمرض، وذلك بمنطقة سوانري، وتملك هذه الطيور السيدة شارلوت تاونشند، وهي واحدة من أغني النساء في بريطانيا والشخص الوحيد في بريطانيا، عدا الملكة، الذي يحق له امتلاك البجعات.



وقد وجد تعداد عام 2016 الرسمي أن عدد طيور البجع في وندسور يقدر بـ 72 بجعة، ومن المعروف أن بجعات وندسور ذات أهمية خاصة للملكة، التي كانت قد أجابت على رسالة في أيلول/ سبتمبر من فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، سألتها إذا كان يمكن أن تحصل على واحدة منها.



وقد جاء الرد على ليندسي سامبسون: "إن الملكة متشجعة لمعرفة المزيد عن اهتمامك بهذه الطيور الأصيلة".