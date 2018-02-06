فيديو: جنود الاحتلال ينقلون جثمان الشهيد أحمد جرار

رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر جنود الاحتلال، ينقلون جثمان الشهيد أحمد نصر جرار، بعد ارتقائه في بلدة اليامون.وكان أحمد جرار، قد استشهاد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح وقع في بلدة اليامون بجنين.