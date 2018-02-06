الجيش الأمريكي يُكثف ضرباته الجوية لمسلحي طالبان بأفغانستان

الجيش الأمريكي يُكثف ضرباته الجوية لمسلحي طالبان بأفغانستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن القوات الجوية، وسعت من نطاق هجماتها الجوية التي تستهدف أعضاء حركة طالبان في أفغانستان من خلال شن سلسلة من الهجمات الدقيقة في الجزء الشمالي من البلاد.

وأوضح الجيش، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، أن القوات استهدفت مركزا للتدريب تابع لطالبان في شمال شرق أفغانستان، كما منعت المسلحين من "التخطيط والإعداد لشن هجمات مسلحة بالقرب من الحدود مع الصين وطاجكستان".

وقال الجيش الأمريكي، إنه دمر سيارات عسكرية أفغانية مسروقة، كان يتم تحويلها لسيارات مفخخة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تمديد الدور العسكري الأمريكي في أفغانستان، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي.

ومنذ إعلان ترامب، كثفت القوات الأمريكية مع القوات الجوية الأفغانية من الهجمات الجوية، التي تستهدف مواقع طالبان في أنحاء البلاد.

وكانت القوات الأمريكية، قد شنت نحو 2000 هجوم جوي في أفغانستان العام الماضي، وهو تقريباً ضعف عدد الهجمات التي تم شنها عام 2016.

أخبار ذات صلة

آفي ديختر يحذر من سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية

آفي ديختر يحذر من سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية

اعتقال أعضاء شبكة إسرائيلية استوردت النساء للدعارة

اعتقال أعضاء شبكة إسرائيلية استوردت النساء للدعارة

مسؤولون أمريكيون قد يلقتون نظراء لهم بكوريا الشمالية

مسؤولون أمريكيون قد يلقتون نظراء لهم بكوريا الشمالية

بسبب طيور البجع.. ملكة بريطانيا &#34;مستاءة للغاية&#34;

بسبب طيور البجع.. ملكة بريطانيا "مستاءة للغاية"

الكونجرس يوافق على نشر مذكرة سرية للحزب الديمقراطي

الكونجرس يوافق على نشر مذكرة سرية للحزب الديمقراطي

الصين تختبر بنجاح منظومة اعتراضية مضادة للصواريخ

الصين تختبر بنجاح منظومة اعتراضية مضادة للصواريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل المبعوث الياباني لعملية السلام ويطلعه على آخر التطورات

الرئيس يستقبل المبعوث الياباني لعملية السلام ويطلعه على آخر التطورات

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي في الخليل

التربية تعلن عن منح دراسية في تركيا

التربية تعلن عن منح دراسية في تركيا

الوزير الحساينة يؤكد على التنافس في مواقع وزارة الاشغال

الوزير الحساينة يؤكد على التنافس في مواقع وزارة الاشغال

عربي

فيديو: حادث سير بأبوظبي يسفر عن إصابة 22 شخصاً

فيديو: حادث سير بأبوظبي يسفر عن إصابة 22 شخصاً

مصرع ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة بهجوم مباغت قرب الموصل

مصرع ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة بهجوم مباغت قرب الموصل

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

عُمان: العرب لا شيء دون مصر

عُمان: العرب لا شيء دون مصر

منوعات

يعود لمنزل الزوجية بالصباح.. الخلافات تشتعل بين &#34;نيهان&#34; وزوجها

يعود لمنزل الزوجية بالصباح.. الخلافات تشتعل بين "نيهان" وزوجها

فيديو: ديو غنائي يجمع راغب علامة وزوجته.. شاهد جمالهما

فيديو: ديو غنائي يجمع راغب علامة وزوجته.. شاهد جمالهما

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟