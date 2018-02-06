ضبط 1000 لتر سولار مهرب وغير قانوني غرب رام الله

ضبط 1000 لتر سولار مهرب وغير قانوني غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الثلاثاء، 1000 لتر سولار مهرب وغير قانوني، أثناء محاولة تهريبها من محطات عشوائية في بلدة حزما شمال شرق القدس، إلى إحدى قرى غرب رام الله.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة من قبل طواقم الضابطة الجمركية لنقاط البيع العشوائية وتهريب السولار غير القانوني والمغشوش، تم تتبع ومراقبة مركبة أثناء نقلها السولار المهرب من بلدة حزما إلى إحدى القرى غرب محافظة رام الله، حيث تم ضبط المركبة وبداخلها 1000 لتر سولار معبأة بجالونات ولا تحمل أية أراق رسمية أو ثبوتية، حيث تم التحفظ على المركبة والمضبوطات، لحين إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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