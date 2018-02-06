عشراوي: بناء “قدس جديدة” استخفاف بالعقل العربي

عشراوي: بناء “قدس جديدة” استخفاف بالعقل العربي
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “ما يتردد اليوم من فكرة بناء قدس جديدة ما هو إلا استخفاف بالعقل الفلسطيني والعربي”.

واعتبرت، في مقابلة مع صحيفة “الجريدة” الكويتية نشرتها الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نصب فخا للفلسطينيين من خلال إمساكه بكل قضايا الحل كالقدس والحدود واللاجئين والموارد وغيرها”.

وحول التقارير بأن الولايات المتحدة ستعرض على الفلسطينيين بناء “قدس جديدة”، قالت: “هذا استخفاف بالعقل الفلسطيني والعربي وكذلك العقل العالمي، لأن الجميع يدرك ما هي القدس، وأين هي، وبالتالي لا حاجة إلى إعادة اختراع القدس، فهي مدينة عريقة وتاريخية ومدينة لها حضارة وبها إرث عربي وإسلامي ومسيحي، وبالتالي لا يمكن أن نعيد اختراع القدس من أجل مراضاة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخدم فقط مصالح إسرائيل”.

وأكدت أن القضية الفلسطينية “بحاجة إلى العالم العربي وبحاجة إلى الاحتضان العربي، وبحاجة إلى المقومات والإمكانات العربية، وأكرر دائما وأقول: القدس ليست مدينة مثل أي مدينة أخرى، وليست مدينة فلسطينية فحسب، وإنما هي قلب فلسطين وقلب العالم العربي، وهي الاختبار الحقيقي الآن لإرادة العالم العربي”.

وحول ما إذا كان توجه الفلسطينيين لفك الارتباط مع إسرائيل أمر قابل للتنفيذ بالفعل، قالت: “ما قامت به إسرائيل، وتقوم به إلى هذه اللحظة من انتهاكات ومضايقات للفلسطينيين يدفعنا إلى اتخاذ خطوات جدية مقابل ذلك، ومنها العمل بقدر ما نستطيع إلى فك الارتباط وسنفعل، والقضية هي الانعتاق، فنحن نريد أن نتحرر، وأن نمارس حقنا في تقرير المصير، وأن نعيش بكرامة على أرضنا”.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

الحكومة: البدء بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع اسرائيل

الحكومة: البدء بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع اسرائيل

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات

رأفت: القيادة ستواصل جهودها لإيجاد صيغة دولية لرعاية المفاوضات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

أبو عبيدة: الشهيد جرار أيقونة جديدة لانتفاضة القدس

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

مجلس الوزراء يدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل لعملة أخرى

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

اشتية والرجوب يوقعان اتفاقية تأهيل ملعب رفح بتمويل ياباني

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عريضة دولية تتجاوز 1.5 مليون مُوقّع للإفراج عن عهد التميمي

عربي

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

فيديو: نجل &#34;سامي عنان&#34;: مستحيل أن أعمل ضد الدولة المصرية

فيديو: نجل "سامي عنان": مستحيل أن أعمل ضد الدولة المصرية

وساطة دولية بين لبنان وإسرائيل في ملفين مهمين

وساطة دولية بين لبنان وإسرائيل في ملفين مهمين

لبنان: الجدار الذي تنوي اسرائيل بناءه على الحدود يمس بسيادتنا

لبنان: الجدار الذي تنوي اسرائيل بناءه على الحدود يمس بسيادتنا

منوعات

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

السيطرة على حريق في فيلا الزعيم عادل أمام

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟

فيديو: فنانة تونيسية ترتدي فستاناً مرصعاً بالألماس بـ50 الف دولار.. فهل يستحق؟

صور: هل أجرت الطفلة حلا الترك عمليات &#34;تكبير&#34;؟

صور: هل أجرت الطفلة حلا الترك عمليات "تكبير"؟

بالفيديو لحظة تسريب تامر حسني لنتيجة &#34;ذا فويس كيدز&#34;

بالفيديو لحظة تسريب تامر حسني لنتيجة "ذا فويس كيدز"