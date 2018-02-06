عشراوي: بناء “قدس جديدة” استخفاف بالعقل العربي



وأكدت أن القضية الفلسطينية “بحاجة إلى العالم العربي وبحاجة إلى الاحتضان العربي، وبحاجة إلى المقومات والإمكانات العربية، وأكرر دائما وأقول: القدس ليست مدينة مثل أي مدينة أخرى، وليست مدينة فلسطينية فحسب، وإنما هي قلب فلسطين وقلب العالم العربي، وهي الاختبار الحقيقي الآن لإرادة العالم العربي”.



وحول ما إذا كان توجه الفلسطينيين لفك الارتباط مع إسرائيل أمر قابل للتنفيذ بالفعل، قالت: “ما قامت به إسرائيل، وتقوم به إلى هذه اللحظة من انتهاكات ومضايقات للفلسطينيين يدفعنا إلى اتخاذ خطوات جدية مقابل ذلك، ومنها العمل بقدر ما نستطيع إلى فك الارتباط وسنفعل، والقضية هي الانعتاق، فنحن نريد أن نتحرر، وأن نمارس حقنا في تقرير المصير، وأن نعيش بكرامة على أرضنا”.





وحول التقارير بأن الولايات المتحدة ستعرض على الفلسطينيين بناء “قدس جديدة”، قالت: “هذا استخفاف بالعقل الفلسطيني والعربي وكذلك العقل العالمي، لأن الجميع يدرك ما هي القدس، وأين هي، وبالتالي لا حاجة إلى إعادة اختراع القدس، فهي مدينة عريقة وتاريخية ومدينة لها حضارة وبها إرث عربي وإسلامي ومسيحي، وبالتالي لا يمكن أن نعيد اختراع القدس من أجل مراضاة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخدم فقط مصالح إسرائيل”.