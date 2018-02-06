أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية
نيكي هايلي مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
شنت الخارجية الأمريكية هجومًا على روسيا، متهمة إياها بالتغطية على "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والحيلولة دون تحميله أي مسؤولية عن ذلك".

وقالت الخارجية الأمريكية: إن موسكو "لم تعد تفي بوعودها"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، كان قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن روسيا ومنذ دخولها إلى سوريا، "باتت تشاطر المسؤولية عن سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية، والمناطق السورية الأخرى نتيجة لاستخدام السلاح الكيميائي".

وأضافت الخارجية: "الولايات المتحدة قلقة من ورود الأنباء عن استمرار استخدام النظام السوري لمادة (الكلور)، وفي منطقة (سراقب) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا هذه المرة".

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