أمريكا: روسيا تُغطي على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

رام الله - دنيا الوطن

شنت الخارجية الأمريكية هجومًا على روسيا، متهمة إياها بالتغطية على "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والحيلولة دون تحميله أي مسؤولية عن ذلك".



وقالت الخارجية الأمريكية: إن موسكو "لم تعد تفي بوعودها"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، كان قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن روسيا ومنذ دخولها إلى سوريا، "باتت تشاطر المسؤولية عن سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية، والمناطق السورية الأخرى نتيجة لاستخدام السلاح الكيميائي".



وأضافت الخارجية: "الولايات المتحدة قلقة من ورود الأنباء عن استمرار استخدام النظام السوري لمادة (الكلور)، وفي منطقة (سراقب) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا هذه المرة".