الكونجرس يوافق على نشر مذكرة سرية للحزب الديمقراطي

الكونجرس يوافق على نشر مذكرة سرية للحزب الديمقراطي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت لجنة المخابرات في الكونجرس الأمريكي على نشر مذكرة للحزب الديمقراطي، تدحض اتهامات نظيره الجمهوري بالوقوف وراء تجاوزات "أف. بي. آي" ووزارة العدل، وتعزز أدلة التدخل الروسي في الانتخابات.

وقال النائب آدم شيف، أكبر عضو ديمقراطي باللجنة للصحفيين الاثنين، إن "الوثيقة ستحال الآن إلى البيت الأبيض، وسيكون من الصعب للغاية على إدارة الرئيس ترامب أن تعرقل نشرها"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وكان ترامب نزع السرية عن مذكرة تكشف عن سوء استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (اف. بي. آي) لسلطاته، عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن المذكرة تبرئه من أي تهمة بشأن التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ويخشى كثيرون أن يعمد ترامب إلى إقالة النائب العام روبرت مولر المكلف بالتحقيق الروسي، أو إلى إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل رود روزنستاين.

وكان نواب ديمقراطيون، دعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التقيد بقواعد دولة القانون، وعدم إقالة كبار المسؤولين من التحقيق فيما سمّي بالتدخل الروسي، وأعربوا عن عزمهم على نشر مذكرة لدحض الاتهامات التي يوجهها الجمهوريون.

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