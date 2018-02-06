فيديو: نجل "سامي عنان": مستحيل أن أعمل ضد الدولة المصرية

فيديو: هذا ما قاله سمير سامي عنان



رام الله - دنيا الوطنقال سمير عنان نجل الفريق سامي عنان: إنه أدلى برأيه في التحقيقات التي تجريها الأكاديمية البحرية، مشيرًا إلى أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) منذ 2011، ولم يدون عليه سوى عشر تغريدات فقط.وقال خلال حديثه لبرنامج الإعلامي المصري أحمد موسى: "أحد الصحفيين المقربين مني، أخبرني بأن هناك حساباً على (تويتر) انتحل صفتي، ونشر تغريدات تستحق إعدام صاحب الأكونت، وبناء عليه تقدمت إلى إدارة الموقع العالمي، ببلاغ لإلغاء الحساب الوهمي.وتابع قائلًا: مستحيل أن أنشر أي حاجة ضد الدولة وإلا والدي كان سيقف لي بالمرصاد، ولن يسمح لي بذلك نهائيًا.وأشار إلى أنه تم تعيينه عام 2009 في الأكاديمية، وتم تكليفه نائباً لرئيس الأكاديمية للشؤون العربية عام 2011".وبصدد تصريح متحدث البحرية المصرية، قال عنان الابن: "المتحدث ردد الكلام دون أن يتأكد من حقيقة الأمر ودون الرجوع إلى أي معلومات موثقة، وأنه لم ينشر أي تغريدات ضد الدولة المصرية أو القيادة السياسية".