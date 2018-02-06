الصين تختبر بنجاح منظومة اعتراضية مضادة للصواريخ

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها نفذت بنجاح تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ، ووصفت الخطوة بأنها دفاعية، وليست موجهة ضد أي بلد.



وتكثف الصين الأبحاث في كل أنواع الصواريخ، بداية من التي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية في الفضاء، إلى الصواريخ الباليتسية المتطورة المزودة برؤوس نووية، وذلك في إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس شي جينبينغ، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وأوضحت أن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ، جرى اختبارها، الاثنين، داخل حدود الصين، لافتةً إلى أن الاختبار وصل إلى أهدافه المتوقعة، هذا الاختبار دفاعي، وليس موجهاً إلى أي دولة، فيما لم تقدم الوزارة أي تفاصيل.