الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك اليوم الاثنين، أن ملايين النازحين العراقيين عادوا إلى ديارهم التي غادروها جراء الحرب في مناطق سكناهم.

وقال ديوجاريك: "لقد عاد 3.2 مليون عراقي إلى مناطقهم الأصلية. وفي يناير تجاوز هذا العدد للمرة الأولى منذ بداية الأزمة في ديسمبر 2013 عدد المُهجرين العراقيين البالغ حاليا 2.6 مليون شخص" بحسب "روسيا اليوم".

واستند المسؤول الأممي إلى تقرير صادر عن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يفيد بأن معدل عودة النازحين الذين اضطروا إلى التنقل داخل العراق، آخذ في الازدياد بعد إتمام العملية العسكرية الواسعة ضد تنظيم الدولة وهزيمته.

ووفقا ديوجاريك، فقد عاد النازحون العراقيون في الأشهر الأخيرة بشكل مكثف إلى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وشكلوا 82 % من مجمل العائدين.

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