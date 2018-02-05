حزب الله يهدد المياه الاقتصادية لاسرائيل

حزب الله يهدد المياه الاقتصادية لاسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال ضابط كبير في سلاح البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن حزب الله يمتلك وسائل قتالية تهدد المياه الاقتصادية لإسرائيل، في حين أن ترسخ التواجد الإيراني في اليمن يعرض للخطر سفن التجارة القادمة إلى البحر المتوسط.

وبحسب "موقع عرب 48" فقد أضاف الضابط أن "ترسيخ إيران لوجودها في اليمن، ونقل وسائل قتالية متطورة إلى الحوثيين يشكل تهديدا على سفن التجارة المتوجهة إلى البحر المتوسط".

كما تطرق إلى التهديدات على منصات الغاز، وقال إن "إسرائيل تواجه اليوم عملية نقل منظومات متطورة إلى حزب الله والحوثيين في اليمن، بما يشكل خطرا على سفن التجارة وعلى منصات الغاز".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عنه قوله إنه "في حال اندلاع القتال، فإنه سيتوجب على إسرائيل أن تكون قادرة على إصدار أوامر بإغلاق منصات الغاز بحيث يمكن إصلاحها إذا تعرضت للاستهداف. وبحسبه فإن المنصة التي تحتوي على الغاز هي "منصة ساخنة" و"سوف تتبخر، ولن يكون بالإمكان إعادة استخدامها".

كما تطرق الضابط إلى شراء سلاح البحرية المصري غواصات من الشركة الألمانية "تيسنكروب". ورغم أن سلاح البحرية الإسرائيلي لا يرى في مصر تهديدا حقيقيا، على المدى القريب، إلا أن الضابط قال إنه "كان يفضل ألا تصل الغواصات إلى مصر".

يذكر في هذا السياق أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، كان قد عارض بيع الغواصات لمصر.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد رفض، في السابق، تأكيد أو نفي أن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر للحكومة الألمانية لبيع غواصات لمصر. وفي تموز/يوليو الماضي قال نتنياهو إن صفقة الغواصات لم تكن قرارا إسرائيليا، وإنما قرار الحكومة الألمانية.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن سلاح البحرية يستعد لاستيعاب سفن الحماية من طراز "ساعار 6"، حيث من المتوقع أن يتم استخدامها من قبل سلاح البحرية للأعمال الجارية، وفي حالات الطوارئ تستخدم لحماية منصات الغاز.

ومن المقرر أن تحمل كل سفينة منظومة مضادة للصواريخ.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد

فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

عربي

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

منوعات

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح &#34;ذا فويس&#34; فرنسا

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح "ذا فويس" فرنسا

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك