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شؤون فلسطينية
اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل
2018-02-05
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رام الله - دنيا الوطن
اصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الإثنين بحادث دهس في الخليل .
وقالت مصادر محلية إن "المواطنين الثلاثة أصيبوا بعد دهس دراجة نارية لهم في منطقة رأس الجورة، وتم نقلهم الى المستشفى الأهلي في الخليل" .
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دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل
مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية
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