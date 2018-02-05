اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

اصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الإثنين بحادث دهس في الخليل .



وقالت مصادر محلية إن "المواطنين الثلاثة أصيبوا بعد دهس دراجة نارية لهم في منطقة رأس الجورة، وتم نقلهم الى المستشفى الأهلي في الخليل" .