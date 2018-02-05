فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد

فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد
رام الله - دنيا الوطن
في أول تصريح لها عقب ورود أسمهما ضمن قائمة المطلوبين للسلطات العراقية قالت رغد صدام حسين في تصريح تلفزيوني: "من أصدر هذه القوائم وأدرج اسمي يعيش في غابة وليس في قانون".

وأضافت أن" هذا الخبر يتردد منذ العام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها أكدت لي أكثر من مرة أن شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع".

وأبدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن استغرابها لورود اسمها ضمن قائمة المطلوبين للسلطات العراقية. وأشارت رغد صدام إلى أنها لم تدلِ بأي تصريح منذ مقتل والدها في العام 2006.

وشنت ابنة صدام حسين رغد هجوما على الحكومة العراقية ووصفتها بمجموعة ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من الاحتلال.

ومضت في هجومها قائلة: "لا أعرف كيف أخاطب أشخاصاً رضوا أن يكونوا عملاء”. وأكدت: “أنا لم يكن لدي أي منصب بالدولة العراقية، أنا أم لخمسة أولاد، وتهمتي دفاعي عن والدي، فمن تقبل التخلي عن والدها في تلك الظروف؟ وأضافت: “لو تعاد الكرة سأقف بجانب والدي أيضاً، فلم أتربَ على الوقوف ضدّ والدي".

واعتبرت ابنة الرئيس الراحل صدام حسين أن "هناك خرق بشع للقوانين في العراق"، مشددة على أنها لم تتول أي منصب في بلادها حتى عام 2003.

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