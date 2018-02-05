ترامب يشن هجوم على النظام الصحي في بريطانيا

ترامب يشن هجوم على النظام الصحي في بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
 وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقادات الى النظام العام للتغطية الصحية في المملكة المتحدة، ما قد يزيد من حدة التوتر مع هذا البلد المعروف بانه حليف وثيق للولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة صباح الاثنين بعيد تطرق السياسي البريطاني الداعم لترامب نيجال فاراج لهذا الموضوع على شبكة فوكس نيوز، "يدفع الديموقراطيون من أجل نظام عام للتغطية الصحية في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الاشخاص في المملكة المتحدة لان نظامهم العام بصدد الافلاس ولم يعد يعمل".

واضاف ترامب الذي جعل من تفكيك نظام الصحة الاجباري الذي أرساه سلفه الديموقراطي باراك اوباما احدى اولوياته، "يريد الديموقراطيون ان يزيدوا الضرائب بشكل كبير، من اجل خدمات صحية سيئة. لا شكرا".

وتظاهر آلاف الاشخاص السبت في لندن للدفاع عن نظام الصحة الوطني (ان اتش اس) الذي يعاني بسبب نقص الموظفين الناجم عن عدم توفير التمويل الملائم منذ سنوات. وزاد من تفاقم وضع النظام الصحي العام في بريطانيا، الواسع الشعبية، وباء الانفلونزا.

وبتدخله في الجدل الحاد بشان النظام الصحي في بريطانيا يثير ترامب غضب مزيد من البريطانيين الذين وعدوا بالتظاهر ضده في حال زار المملكة.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وحليفها البريطاني الى ادنى مستوى لها منذ تولي ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، خصوصا بسبب تغريدات غير ملائمة للرئيس الاميركي.

كما اثارت اعادة نشره ثلاثة اشرطة فيديو معادية للمسلمين كانت بثتها مسؤولة في حركة "بريتن فيرست" (بريطانيا اولا) المتطرفة، استنكارا في المملكة المتحدة بما في ذلك استنكار رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما دفع ترامب للاعتذار عن ذلك نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

والغى ترامب في 12 كانون الثاني/يناير زيارة الى لندن لتدشين مقر السفارة الاميركية الجديدة، مبررا قراره بالقول ان الموقع غير ملائم. لكن المحللين راوا في الامر طريقة لتفادي زيارة قد تواجه بتظاهرات معادية له.

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