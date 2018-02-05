خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة
رام الله - دنيا الوطن
أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الاثنين، 13 سوريًا، بينهم نساء وأطفال، من الغرق، عندما كانوا يحاولون العبور بصورة غير شرعية إلى اليونان.

وذكرت وكالة الأناضول أن 13 سوريًا حاولوا العبور إلى جزيرة "كوس" (استانكوي) اليونانية، انطلاقًا من قضاء "داتشا"، بولاية موغلا غربي تركيا.

وأشارت إلى أن القارب المطاطي الذي استقله اللاجئون السوريون كاد يتعرض للغرق بسبب عاصفة ضربت بحر إيجة.

وتلقت قيادة خفر السواحل في موغلا بلاغًا حول القارب الذي كان على وشك الغرق، وسارعت بإنقاذ اللاجئين الذين كانوا على متنه، وكان بينهم نساء وأطفال.

ونوهت أن بين اللاجئين الذين تم انتشالهم امرأة حامل فقدت الوعي، وجرى نقلها على الفور بسيارة إسعاف بعد وصول اللاجئين إلى الميناء.

وقامت فرق خفر السواحل بتسليم اللاجئين السوريين إلى مديرية الأمن في موغلا، عقب إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

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