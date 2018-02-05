فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

رام الله - دنيا الوطنانسحبت قوات الاحتلال من بلدة برقين غرب جنين، بعد فشلها في اعتقال المطارد أحمد جرار، الذي يتهمه الاحتلال بقتل مستوطن متطرف الشهر الماضي، بعملية إطلاق النار جنوب نابلس.ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات، نفذتها قوات الاحتلال الأيام الماضية للبلدة، بحثناً عن جرار الذي لا تزال قوات الاحتلال تفشل في الوصول إليه.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، مساء اليوم، وداهمت منازل المواطنين في الحي الغربي من البلدة، وأجرت عمليات تفتيش داخلها، وذلك بالتزامن مع تحليق لمروحيات عسكرية، وانتشار قناصة على أسطح مبان سكنية، وتحويلها إلى نقاط مراقبة عسكرية.وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات اندلعت في البلدة، مساء اليوم الاثنين، ومنع الجنود طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى البلدة.وأفادات مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من برقين، بعضهم خلال عملية الاقتحام وأخرين عند مدخل مدينة جنين، وهم، ناجي جرار، وعمار شلبي، ومحمد نافع.