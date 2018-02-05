مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت القرية.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية واختبأت بين المنازل الواقعة على أطرافها، قبل أن يتم اكتشافها من قبل الشبان، لتندلع مواجهات في المكان.

وأضاف أن الاحتلال، دفع بتعزيزات للقرية مكونة من ستة جيبات، التي بدورها أمطرت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القنابل الصوتية على جموع الشبان، الذين ردوا بإلقاء الحجارة، قبل أن تنسحب من المكان.

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