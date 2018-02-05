الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المقاومة السلمية الشعبية في مواجهة المحتل، هي سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني، يكشف زيف الاحتلال، ويظهر للعالم أجمع وحشيته، وحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.

جاء ذلك، خلال استقباله، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الطفلة عهد التميمي، التي اعتقلها الاحتلال في التاسع عشر من  كانون الأول/ ديسمبر الماضي من قرية النبي صالح.

وحيا الرئيس، شجاعة الطفلة التميمي وعائلتها، ومواجهتهم لجبروت الاحتلال، واعتداءات جنوده، مشدداً على أن هذا يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

بدورها، ثمنت عائلة التميمي مواقف الرئيس واهتمامه، مؤكدة دعمها الكامل لسياسات الرئيس، ووقوفها خلفه نحو الحرية والاستقلال.

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