(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، عن الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً في قطاع غزة الشهر الماضي.

ونشرت المنظمة بيانات إحصائية خاصة بإعادة الإعمار في تقرير الوضع الطارئ.

وفيما يخص نشاطات إعادة الإعمار في كانون الثاني/ يناير 2018، للحالات المنجزة، جاء في التقرير، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً.

أما فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، أورد التقرير أن (أونروا) صرفت حوالي 3.7 مليون دولار، كمساعدات للإيواء، مشيرة إلى أن المبلغ تضمن إعادة الإعمار: 3,750,053 دولاراً.

وأكدت (أونروا) وفق التقرير استمرارها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات؛ لمعالجة وتلبية أكثر المسائل المتعلقة باحتياجات التنمية البشرية في قطاع غزة.

وبينت أنه حالياً هناك ما مجموعه 13 مشروعاً لبنى تحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضاً 20 مشروعاً آخر بقيمة 29.17 مليون دولار تنتظر البدء في التنفيذ.

وأشارت إلى أنه في كانون الثاني/ يناير، أدخلت (أونروا) 41 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد، والمواد الخام والمصاعد، لمشاريع البنى التحتية في (أونروا) قيد التنفيذ.

أخبار ذات صلة

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

غنيم: 20 آذار مؤتمر للمانحين لبدء مشروع التحلية المركزية بغزة

غنيم: 20 آذار مؤتمر للمانحين لبدء مشروع التحلية المركزية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

عربي

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

منوعات

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح &#34;ذا فويس&#34; فرنسا

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح "ذا فويس" فرنسا

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك