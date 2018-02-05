(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، عن الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً في قطاع غزة الشهر الماضي.





ونشرت المنظمة بيانات إحصائية خاصة بإعادة الإعمار في تقرير الوضع الطارئ.





وفيما يخص نشاطات إعادة الإعمار في كانون الثاني/ يناير 2018، للحالات المنجزة، جاء في التقرير، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً.





أما فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، أورد التقرير أن (أونروا) صرفت حوالي 3.7 مليون دولار، كمساعدات للإيواء، مشيرة إلى أن المبلغ تضمن إعادة الإعمار: 3,750,053 دولاراً.





وأكدت (أونروا) وفق التقرير استمرارها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات؛ لمعالجة وتلبية أكثر المسائل المتعلقة باحتياجات التنمية البشرية في قطاع غزة.





وبينت أنه حالياً هناك ما مجموعه 13 مشروعاً لبنى تحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضاً 20 مشروعاً آخر بقيمة 29.17 مليون دولار تنتظر البدء في التنفيذ.





وأشارت إلى أنه في كانون الثاني/ يناير، أدخلت (أونروا) 41 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد، والمواد الخام والمصاعد، لمشاريع البنى التحتية في (أونروا) قيد التنفيذ.

رام الله - دنيا الوطن