غنيم: 20 آذار مؤتمر للمانحين لبدء مشروع التحلية المركزية بغزة

غنيم: 20 آذار مؤتمر للمانحين لبدء مشروع التحلية المركزية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الاثنين، خزّان الدفاع المدني في تل الهوا في مدينة غزة، بسعة 3000 متر مكعب، الممول من بنك التنمية الألماني بقيمة 920 ألف يورو، ليحسن خدمة توزيع المياه لأكثر من 250 ألف مواطن في مدينة غزة.

وشارك في افتتاح الخزان ممثل ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرويث، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه الساحل ماجد أبو رمضان.

وأثنى غنيم على الدعم الألماني المستمر للحكومة الفلسطينية ولقطاع المياه والصرف الصحي بشكل خاص، ومن ذلك هذا المشروع وخزان المنطار أيضاً، الذي أعيد بناؤه وافتتاحه قبل عام بدعم ألماني، ضمن برنامج إعادة الإعمار بعد العدوان على غزة عام 2014، الذي أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع المياه تقدر بأكثر 34 مليون دولار.

وأكد أن سلطة المياه ستواصل عملها مع كافة الشركاء لتحسين تزويد المياه لجميع سكان القطاع كماً ونوعاً.

وأعلن أن 20 آذار/ مارس، سيكون موعداً لمؤتمر المانحين الدولي للبدء في مشروع محطة التحلية المركزية في غزة، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 600 مليون دولار أميركي.

بدوره، أشاد بيرويث بالدور الفعّال لسلطة المياه في تنفيذ برامج تطويرية في قطاع المياه، معتبراً أن هذا ثمرة تعاون واستمرار للعمل بين الحكومتين الألمانية والفلسطينية.

من جانبه، تحدث أبو رمضان عن أهمية هذا المشروع لسكان المنطقة، مثمناً دور كل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع.

يشار إلى أن خزان الدفاع المدني، يتسع لثلاثة آلاف كوب، ويلعب دوراً مهما بنظام إمداد المياه في مدينة غزة، ويبلغ عدد المستفيدين من الخزان أكثر من 250 ألف نسمة، وتم إنشاؤه بتمويل من الحكومة الألمانية عبر مؤسسة (KFW) وبتكلفة إجمالية بلغت 920 ألف يورو.




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