(أونروا): ازدياد أمراض السكري وضغط الدم في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، مساء اليوم الاثنين: إن انتشار الأمراض غير المعدية (NCDs) مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، يزداد في قطاع غزة.



وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الأممية، أنه لدى (أونروا) في غزة 176 طبيباً و327 ممرضاً، يقدمون الرعاية الصحية الأولية الجيدة في 22 مركزاً صحياً في مختلف أنحاء قطاع غزة، ويقدمون الخدمة الصحية لأكثر من مليون مريض كل ثلاثة شهور.



وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن (أونروا) في غزة لديها أكبر عدد من مرضى الأمراض غير المعدية على نطاق (أونروا) في مناطق عملياتها الخمس، بزيادة 7.6% في عدد الحالات في 2017 مقارنة بعام 2016، فإن (أونروا) تتيح للفرد العلاج بأقل تكلفة مقارنةً مع مناطق العمليات الخمس الأخرى.



وبينت أنه في 2017 تم فحص ما مجموعه 103,310 أفراد للكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنه في تموز/ يوليو 2017، كثفت (أونروا)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، من جهودها الرامية إلى إدماج الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وحسب التقرير، أكمل 13 مركزاً صحياً عملية الدمج مع نهاية العام الماضي، ويخطط برنامج الصحة في غزة لاستكمال عملية الدمج في جميع المراكز الصحية بحلول أيار/ مايو 2018، علاوة على ذلك، سجلت (أونروا) في غزة في 2017 أكثر من 28,000 حالة جديدة في برنامج الرعاية قبل الحمل، ويعتبر هذا الرقم أعلى مقارنة مع عام 2016 وهو (20,000)، وبذلك يتجاوز الرقم المستهدف على نطاق الوكالة وهو 20,000 حالة جديدة.