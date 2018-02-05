رئيس وزراء الهند سيزور الأراضي الفلسطينية نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطن

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأراضي الفلسطينية، خلال جولة له على عدد من دول الشرق الأوسط، ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي، كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية الاثنين، بعد أسابيع على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وسيلتقي مودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الزيارة.



والمعروف عن الهند دعمها للقضية الفلسطينية منذ زمن طويل، لكن علاقاتها بإسرائيل تشهد تقارباً متزايداً.



وسيزور رئيس الوزراء الهندي رام الله أولاً في جولته على المنطقة، التي تستمر ثلاثة أيام من 9 إلى 12 شباط/ فبراير، وستقوده أيضاً إلى عمان والإمارات.



وقال المسؤول في وزارة الخارجية الهندي بي. بالا باسكار: إن زيارة مودي إلى الأراضي الفلسطينية، ستكون الأولى التي يقوم بها، رغم أنه التقى عباس في ثلاث مناسبات سابقة.



ويتوقع أن يبحث مودي وعباس مسائل تكنولوجيا المعلومات والصحة والسياحة، خلال زيارته القصيرة كما أضاف المسؤول، وسيعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الرئيس الفلسطيني.



ولطالما دعمت نيودلهي مساعي الفلسطينيين لإقامة دولة، وعبر مودي عن دعمه لقيام دولة مستقلة، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.



وقال المسؤول الهندي: إن رفض الهند في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعم القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يتماشى مع النهج العام القائم على دعم الفلسطينيين.



وقبل أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الهند منذ 15 عاماً، عبر نتنياهو "عن خيبة أمله" من قرار الهند.