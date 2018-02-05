وزير الصحة يقرر منح أهالي "جبل البابا" تأميناً صحياً مجانياً

رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، قراراً بإعفاء المواطنين البدو القاطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي العاصمة القدس من رسوم التأمين الصحي، ومنحهم تأمينأ صحياً

مجانياً، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.



وقال الوزير عواد في بيان صحفي صادر مساء اليوم: "إن هذا القرار، يأتي في سياق دعم صمود أبنائنا المواطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي القدس، في ظل مايتعرضون له من هجمات مستمرة ومتواصلة من قبل جيش الإحتلال، وقطعان المستوطنين، والتي تهدف إلى مصادرة أراضيهم وإبعادهم عنها".



وأكد وزير الصحة، أن هذا القرار، جاء رداً على ما أقدمت علية قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من هدم مدرسة الأطفال هناك، ومساندة لأبنائنا المواطنين في تثبيتهم على أرضهم في ظل استمرار الممارسات القمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لاسيما في محافظة العاصمة القدس".