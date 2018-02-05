وزير الصحة يقرر منح أهالي "جبل البابا" تأميناً صحياً مجانياً

وزير الصحة يقرر منح أهالي "جبل البابا" تأميناً صحياً مجانياً
وزير الصحة د. جواد عواد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، قراراً بإعفاء المواطنين البدو القاطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي العاصمة القدس من رسوم التأمين الصحي، ومنحهم تأمينأ صحياً
مجانياً، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

وقال الوزير عواد في بيان صحفي صادر مساء اليوم: "إن هذا القرار، يأتي في سياق دعم صمود أبنائنا المواطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي القدس، في ظل مايتعرضون له من هجمات مستمرة ومتواصلة من قبل جيش الإحتلال، وقطعان المستوطنين، والتي تهدف إلى مصادرة أراضيهم وإبعادهم عنها".

وأكد وزير الصحة، أن هذا القرار، جاء رداً على ما أقدمت علية قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم،  من هدم مدرسة الأطفال هناك، ومساندة لأبنائنا المواطنين في تثبيتهم على أرضهم  في ظل استمرار الممارسات القمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لاسيما في محافظة العاصمة القدس".

أخبار ذات صلة

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

عربي

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

منوعات

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح &#34;ذا فويس&#34; فرنسا

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح "ذا فويس" فرنسا

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك