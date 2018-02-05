إسرائيليون: مياه بحيرة طبريا "مالحة"

إسرائيليون: مياه بحيرة طبريا "مالحة"
بحيرة طبريا
رام الله - دنيا الوطن
تذمر المستوطنون الإسرائيليون، الذين يستوطنون في مدينة طبريا القريبة من مياه البحيرة، مما أسموه ازدياد ملوحة البحيرة.

ووفق موقع (المصدر) الإسرائيلي، فإنه كان مستوى مياه بحيرة طبريا منخفضاً بسبب الشتاء الجاف نسبياً، وإحدى تأثيرات انخفاض مستوى مياه البحيرة، هو أن المياه تصبح مالحة، لهذا أكد المستوطنون، أنه في الفترة الأخيرة بدؤوا يشعرون بأن مياه الشرب أصبحت مالحة.

ويُقاس مستوى ملوحة مياه بحيرة طبريا وفق كمية الكلوريد فيها، وفي الفترات الجيدة، وعندما يكون مستوى المياه مرتفعاً، ينخفض مستوى ملوحة المياه، ولكن بسبب حالة مياه طبريا الصعبة في وقتنا الحالي، أصبحت مياه البحيرة مالحة أكثر.

أخبار ذات صلة

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

فيديو ..الاحتلال ينسحب من برقين والمواطنون يهتفون لأحمد جرار

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

غوتيريش: غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

عربي

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

منوعات

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح &#34;ذا فويس&#34; فرنسا

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح "ذا فويس" فرنسا

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك