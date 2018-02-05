إسرائيليون: مياه بحيرة طبريا "مالحة"

رام الله - دنيا الوطن

تذمر المستوطنون الإسرائيليون، الذين يستوطنون في مدينة طبريا القريبة من مياه البحيرة، مما أسموه ازدياد ملوحة البحيرة.



ووفق موقع (المصدر) الإسرائيلي، فإنه كان مستوى مياه بحيرة طبريا منخفضاً بسبب الشتاء الجاف نسبياً، وإحدى تأثيرات انخفاض مستوى مياه البحيرة، هو أن المياه تصبح مالحة، لهذا أكد المستوطنون، أنه في الفترة الأخيرة بدؤوا يشعرون بأن مياه الشرب أصبحت مالحة.



ويُقاس مستوى ملوحة مياه بحيرة طبريا وفق كمية الكلوريد فيها، وفي الفترات الجيدة، وعندما يكون مستوى المياه مرتفعاً، ينخفض مستوى ملوحة المياه، ولكن بسبب حالة مياه طبريا الصعبة في وقتنا الحالي، أصبحت مياه البحيرة مالحة أكثر.