ما قصة شقة "بوتين" في تل أبيب؟

رام الله - دنيا الوطن

اشترى الرئيس الروسي شقة صغيرة في مركز تل أبيب، وقدّمها هدية لامرأة غامضة.



وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن الرئيس الروسي يرتبط بعلاقة خاصة بمدينة تل أبيب، مضيفًا: "لم تحدث هذه الحقيقة بسبب كثرة زيارته إلى هذه المدينة، بل لأن لديه شقة فيها، عاشت فيها معلمته المحبوبة للغة الألمانية منذ كان طالباً في مدرسة سانت بطرسبرغ".



وتوفيت ميناه يوديتشكاه برلينر، معلمة الرئيس الروسي اليهودية سابقاً، قبل نحو شهر عن عمر يناهز (96 عاماً)، سكنت في الفترة الأخيرة من حياتها في شقة صغيرة في إحدى المناطق الرئيسية وباهظة الثمن في تل أبيب، كان قد اشتراها لها بوتين، كما وموّلت سفيرة روسيا في إسرائيل جنازة المعلمة برلينر، وأرسلت ممثلاً رسمياً للمشاركة فيها.



وكانت برلينر معلمة بوتين للغة الألمانية، عندما كان طالبا في الثانوية، قبل خمسين عاماً، وفي عام 1973، هاجرت من روسيا إلى إسرائيل، في عام 2005، قبل زيارة بوتين إلى إسرائيل، توجهت برلينر إلى القنصلية الروسية، طالبة الالتقاء بالرئيس، طالبها سابقاً.