الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) غداً الثلاثاء، في جلسة خاصة لمناقشة التوتر المتزايد على الحدود الشمالية بما في ذلك الجبهة اللبنانية والجبهة السورية.



وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقش مع الوزراء مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي، لما سماه (حرب الشمال الأولى) التي ستجبر الجيش للقتال على جبهتي سوريا ولبنان في آن واحد.



وكان الجنرال غادي ايزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي، قد أوضح مؤخرًا أمام الوزراء الإسرائيليين آخر المستجدات الأمنية على كافة الجبهات الشمالية والجنوبية، وذلك في إطار استطلاع التهديدات الأمنية على إسرائيل" خلال عام 2018.



وأعرب ايزنكوت عن وجود مخاوف إسرائيلية من الجهود الإيرانية الحثيثة لتسليح تنظيم حزب الله اللبناني بالصواريخ الدقيقة.